Vodafone, lanciato il nuovo spot TV per la Giga Network Fibra

(Teleborsa) - Dalla radio, Linus e Nicola Savino sbarcano in TV insieme a Fedez, per raccontare le potenzialità della nuova offerta Giga Network Fibra di Vodafone .



Il trio, coinvolto dall'operatore telefonico in occasione della nuova campagna promozionale relativa alla generazione di rete che combina moderni apparati, soluzioni innovative digitali e tecnologie evolute, è protagonista di due episodi lanciati in televisione per dimostrare la forza della rete Vodafone: i tre ospiti d'eccezione riescono a trasformare la cucina di una casa in un vero e proprio studio radiofonico e a raggiungere in diretta milioni di persone in tutta Italia.



La nuova campagna, è realizzata da Utopia, la casa di produzione è Akita Film, la regia è di Tommaso Bertè.



© RIPRODUZIONE RISERVATA