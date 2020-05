Vodafone lancia nuova iniziativa per studenti: Giga illimitati per il digital learning

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -: per favorire l'accesso alle piattaforme digitali è stata lanciata una nuova iniziativa che prevedea sostegno degli studenti di tutta Italia delle scuole superiori e università. I giovani clienti potranno accedere alle principali piattaforme di didattica a distanza senza consumare i Giga della propria offerta.Gli studenti interessati potranno attivareaccedendo all'app. L'offerta è senza costi eL'iniziativadi Vodafone, che già a partireper i ragazzi dalle Scuole Superiori. ed hadalle prime fasi dell'emergenza per rispondere alla forte richiesta di traffico e garantire la piena operatività: grazie alla potenza della Giga Network di Vodafone, milioni di persone hanno potuto restare in contatto tra loro, lavorare da casa, informarsi, studiare e intrattenersi.sono messe in campo da Vodafone in questi mesi:ai clienti in difficoltà per l'emergenza sanitaria (residenti zone rosse) alle aziende ed ai clienti bloccati all'estero; interventi ad hoc, come quello che ha consentito di collegare il nuovo(VA), il nuovo ospedale, l'ospedale die di aumentare la capacità di rete per. Infine, attraverso la sua Fondazione, Vodafone ha dato un sostegno concreto alle realtà impegnate in prima linea nella lotta al Coronavirus attraverso donazioni, raccolte fondi e dispositivi di connettività per la comunità.