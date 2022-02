Vodafone, la Mixed Reality di Fifthingenium in una live demo a Expo 2020 Dubai

(Teleborsa) - Come la Mixed Reality può rimodellare il concetto stesso di apprendimento, grazie a un innovativo approccio didattico è clinico. È stato questo il tema al centro della lezione tenuta questa mattina nel Padiglione Italia di Expo 2020 a Dubai da Fernando Zarone, professore ordinario del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze riproduttive e odontostomatologiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Attraverso TINALP, la soluzione per l'apprendimento e il training sviluppata dall'azienda tecnologica FifthIngenium con il supporto di Vodafone Italia, sia i partecipanti in persona che gli studenti collegati da remoto hanno potuto sperimentare con i propri occhi come la Mixed Reality non sia un concetto futuristico, ma piuttosto un mezzo molto pratico per potenziare, migliorare e agevolare istituzioni, insegnanti e studenti nella condivisione e nell'acquisizione di conoscenze e abilità. Studenti a Napoli e partecipanti a Dubai hanno potuto vedere dati in 2D e 3D di due differenti casi complessi di pazienti trattati dal professor Zarone.

FifthIngenium è l'azienda vincitrice della terza edizione di "Action for 5G", il bando di Vodafone Italia dedicato a startup, piccole e medie imprese e imprese sociali che vogliano contribuire con le loro idee e progetti allo sviluppo del 5G in Italia. "Grazie ad Action for 5G di Vodafone FifthIngenium – spiega Vodafone in una nota – ha sviluppato TINALP, la piattaforma software che rivoluziona la formazione a distanza grazie all'ampia capacità di banda e alla bassissima latenza della rete 5G di Vodafone, che permette di condividere contenuti come video 3D live con definizione 4K+ e di collaborare in real-time in modo fluido su modelli 3D anche complessi. TINALP, soluzione che si distingue per la capacità di creare esperienze condivise e aperte a più persone contemporaneamente che siano nello stesso luogo fisico oppure in modalità remota, è in grado di sfruttare le alte prestazioni del 5G Vodafone per migliorare la qualità dei propri contenuti e beneficiare di configurazioni e installazioni semplificate grazie all'architettura Multi-Access Edge Computing (MEC)".