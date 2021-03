22 Marzo 2021

(Teleborsa) - FifthIngenium, PMI italiana dedicata alle tecnologie emergenti, ha vinto la terza edizione di "Action for 5G", il bando di Vodafone dedicato a startup, PMI e imprese sociali, che mette a disposizione fino a 2,5 milioni di euro l'anno per supportare le imprese nello sviluppo di progetti in ottica 5G.

La società ha sviluppato TINALP, una piattaforma software che rivoluzionerà la formazione a distanza, grazie all'ampia capacità di banda e alla bassissima latenza della rete 5G di Vodafone. Versatile, configurabile dall'utente ed applicabile a ogni tipo di contesto – dall'industria alla medicina fino alla formazione specializzata, universitaria e scolastica – TINALP è una piattaforma web innovativa che permette di creare e gestire moduli di learning in modo rapido, sicuro e veloce.

Il suo punto di forza sono gli ambienti di Realtà Aumentata e Virtuale che favoriscono un tipo di apprendimento "immersivo", grazie all'utilizzo di un occhiale che consente di interagire con lo spazio fisico, gli oggetti di studio e le persone con cui si lavora "a mano libera", senza l'intermediazione di un controller

TINALP consente di creare le lezioni in modo semplice e intuitivo, con la possibilità di importare immagini 2D e 3D, di accedere a percorsi formativi personalizzati e di riprodurre contenuti unici, come i video 3D (Video Volumetrici) che permettono di "teletrasportare" una persona – il trainer o l'allievo – ovunque nel mondo. La piattaforma, infine, mette a disposizione anche test di auto-valutazione, molto importanti nel processo di apprendimento.

FifthIngenium ha realizzato e dimostrato presso il Vodafone Experience Centre il primo prototipo in 5G della soluzione TINALP aggiudicandosi l'ulteriore finanziamento per traguardare lo sviluppo del prodotto e il lancio sul mercato. Grazie alla consulenza tecnologica, all'accesso ai laboratori e al finanziamento di Vodafone, TINALP sarà in grado di sfruttare le alte prestazioni e la maggiore banda del 5G Vodafone.