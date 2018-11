Vodafone Italia, nel semestre ricavi da servizi a 2,5 miliardi

Ultimo aggiornamento: 19:25

Vodafone Italia chiude un semestre difficile su cui pesa il ritorno alla tariffazione mensile e l'aumento della concorrenza nel mobile con l'ingresso nel mercato di Iliad.I ricavi da servizi si sono attestati a 2,5 miliardi (-6,4%) e il margine operativo lordo (ebitda) a 1.080 milioni di euro (-9,7%). Il calo dei ricavi da servizi è stato parzialmente compensato, precisa una nota, da uno stretto controllo delle spese operative, che e' diminuito dell'8,1% su base annua. Inoltre il numero di clienti 4G raggiunge quota 12,4 milioni (+18,5%).In crescita i ricavi da servizi di rete fissa pari a 523 milioni di euro (+7,9%). Continua la crescita dei clienti di rete fissa pari a 2,8 milioni di clienti, di cui 2,6 milioni in banda larga, in crescita del 13,7% rispetto al primo semestre dell'anno precedente (+316.000 clienti). I clienti che hanno scelto la fibra Vodafone raggiungono quota 1,4 milioni, in crescita del 64,6% rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente (+550.000 clienti).