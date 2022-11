Vodafone Italia, ricavi da servizi 1° semestre a circa 2,1 miliardi

(Teleborsa) -chiude il semestre dell'esercizio 2022/2023 condi euro, in calo del 2,8% rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente, a causa della competizione nel segmento mobile, compensata in parte dalla crescita dei servizi di rete fissa e wholesale.a 618 milioni di euro. Isono, in crescita dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Il second brandregistraè pari a 759 milioni di euro, in riduzione del 17,3% rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente, che beneficiava degli effetti una tantum di un accordo legale. Escludendo l'impatto di tale accordo, l'EBITDAaL rettificato registra una riduzione del 6,6%.di Vodafone raggiungono, di cui 9,3 milioni di unità immobiliari attraverso la propria rete ultra broadband e la partnership con Open Fiber. In ottobre, Vodafone ha lanciato il, oggi disponibile in circa 1.900 comuni in tutta Italia, con l'obiettivo di arrivare a 2.500 entro marzo 2023. Le città coperte dallasono 60.