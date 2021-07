Vodafone Italia, Ingrid Veneri nuova Head of Brand & Advertising

Giovedì 1 Luglio 2021, 15:00

(Teleborsa) - Ingrid Veneri entra in Vodafone Italia assumendo il ruolo di Head of Brand & Advertising. La nuova manager riporterà direttamente ad Andrea Duilio, Direttore Consumer di Vodafone Italia.

Ingrid Veneri ha iniziato la sua carriera in Procter & Gamble nel 2001 nella Comunicazione Istituzionale, per poi assumere ruoli di crescente responsabilità in ambiti B2B e B2C, nelle aree di Brand, Marketing e Innovazione in diverse realtà nazionali e internazionali, tra le quali anche Vodafone, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Soho Segment tra il 2011 e il 2014

Nella sua ultima esperienza ha ricoperto il ruolo di International Marketing Director in IGT UK (International Game Technology, presente in Italia come Lottomatica) con la responsabilità di mercati esteri in EMEA, LATAM e Caraibi.