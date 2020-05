Vodafone Italia, è ancora boom della rete fissa nel 1° trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -chiude l'anno fiscale al 31 marzo 2020 condi euro, in calo del 3,9% rispetto all'anno precedente, influenzati dalle dinamiche competitive che contraddistinguono il segmento mobile, mente si conferma la performance brillante della rete fissa.si sono portati infatti a(+8,2%). Continua la crescita dei clienti di rete fissa che superano, di cui 2,9 milioni inin crescita del 4,3% rispetto all'anno precedente (+121.000). I clienti che hanno scelto laVodafone superano i 2 milioni, in crescita del 23,8% rispetto all'anno precedente (+399.000 clienti). Sono 1 milione i(+ 92.000), pari al 36% della base clienti in banda larga.è in calo del 6,6% rispetto all'anno precedenteper effetto della riduzione dei prezzi dei servizi mobili, ma anche a causa delle decisioni regolatorie e della sanzione Antitrust.La reteè disponibile in, di cui 42 a 1 Gigabit al secondo. La copertura della reteraggiunge 7.456 comuni, di cui oltre 4000 in 4G+. Nel corso dell'anno Vodafone ha completato la(Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli) e ultimati tutti i 41 use case 5G previsti nell'ambito della sperimentazione 5G a Milano e area Metropolitana.A seguito dell'approvazione da parte della Commissione Europea, Vodafone, il Gruppo TIM e INWIT hanno perfezionato il 31 marzo il closing dell'operazione che ha portato allacostituendo il più grande operatore del settore in Italia con l'obiettivo di massimizzare l'utilizzo delle torri e di supportare TIM e Vodafone nella realizzazione delle rispettive reti 5G.Durante la pandemia, Vodafone ha messo in capo numerose iniziative, anche attraverso le donazioni effettuate dalla Fondazione Vodafone e, per rispondere alla forte richiesta di traffico, che ha portato a una crescita del 30% dell'attività sul mobile e di più del 60% sul fisso, Vodafone ha aumentato propria capacità del 30% a marzo e entro maggio la potenzierà fino al 50% in più.