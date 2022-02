Vodafone Italia cresce sul fisso. Oltre 3 milioni di clienti in banda larga

(Teleborsa) - Vodafone Italia ha riportato, nel trimestre al 31 dicembre 2021, una stabilizzazione dei ricavi da servizi a 1.107 milioni di euro, limitando il calo all'1,3% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

La performance del trimestre risulta ancora influenzata dalla competizione nel segmento mobile, mentre risultano in crescita i segmenti fisso e wholesale.

I ricavi da servizi di rete fissa invece fanno un balzo del 3,1% a 313 milioni di euro. I clienti in banda larga superano i 3 milioni, in crescita del 2,3% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. I servizi in fibra raggiungono 24,5 milioni di famiglie e imprese, di cui 8,9 milioni di unità immobiliari attraverso la propria rete ultra broadband e la partnership con Open Fiber.

ho., il brand "low cost" di Vodafone che risponde alle esigenze di clienti interessati ad una offerta essenziale, ha superato i 2,7 milioni di clienti.

La rete mobile di Vodafone è stata riconosciuta la migliore del mercato per esperienza complessiva dei clienti dagli osservatori indipendenti Open Signal, Tutela e Altroconsumo.