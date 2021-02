© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dal 1 marzoassume il ruolo di, a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, ed entra nel Comitato Esecutivo della società. E' quanto viene comunicato in una nota ufficiale.Dopo un'esperienza internazionale inRaimondi entra in Vodafone nelnel ruolo di Head of Customer Experience Analysis e successivamente assume il ruolo di Head of Online Analysis and Performance. Dopo un'esperienza di quattro anni in, nella quale ricopre ruoli di crescente responsabilità fino ad assumere l'incarico di General Manager Italy, rientra innel 2017 nel ruolo di Head of Digital, Artificial Intelligence & Robotic Process Automation, contribuendo con un approccio innovativo allo sviluppo dei canali digitali e dell'Intelligenza Artificiale nei processi di assistenza ai clienti. Guida con successo il lancio e lo sviluppo die avvia il processo didelle operations commerciali. Da aprile 2020, in qualità di Head of CVM Consumer and Digital Director, ha dato nuovo impulso alla gestione della customer base e alla digitalizzazione di Vodafone.Da luglio 2019, è anche membroCosì composto il Comitato Esecutivo diguidato dall'Amministratore Delegato(Finance),(Affari Legali),(Risorse Umane e Organizzazione),(Comunicazione Corporate & Fondazione),(Consumer),(Vodafone Business),(External Affairs),(Commercial Operations),(Technology),(Strategy, Business Transformation & Wholesale).