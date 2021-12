Vodafone Italia, Amelia Parente è il nuovo Direttore Risorse Umane e Organizzazione

(Teleborsa) - Vodafone Italia ha annunciato che, dal 10 gennaio 2022, Amelia Parente assumerà il ruolo di Direttore Risorse Umane e Organizzazione, a diretto riporto dell'amministratore delegato Aldo Bisio. Parente entrerà anche a far parte del Comitato Esecutivo dell'azienda di telecomunicazioni italiana. La manager proviene da Roche Italia, dove ha svolto il ruolo di Direttore HR, Communications & Transformation della divisione farmaceutica del gruppo e membro del consiglio di amministrazione. Parente ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in importanti gruppi farmaceutici multinazionali, acquisendo esperienza in diverse funzioni strategiche nel campo delle Risorse Umane, da Pfizer a GSK e Amgen.

Vodafone Italia evidenzia in una nota che parte della sua carriera si è svolta all'estero presso gli headquarter delle aziende multinazionali di appartenenza, a Basilea e a Londra, in incarichi europei o globali, dove ha contribuito a riprogettare il modello operativo della funzione HR e del business. È laureata in Economia Aziendale alla Bocconi, con una specializzazione in Gestione Risorse Umane e Organizzazione.