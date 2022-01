Vodafone, investitore attivista e sviluppi nell'OpenRAN spingono il titolo

(Teleborsa) - Notizie positive spingono il titolo Vodafone, che risulta uno dei migliori del FTSE 100 nella giornata odierna. Nel weekend la stampa britannica ha riportato che l'investitore attivista Cevian avrebbe acquisito una partecipazione nel colosso britannico delle telecomunicazioni per spingerlo ad accelerare la sua trasformazione e invertire la perdita di valore in borsa degli ultimi anni. La quota acquisita da Cevian negli scorsi mesi sarebbe al di sotto della soglia del 3%, alla quale sarebbe obbligato a dichiararla, anche se gli analisti ritengono che potrebbe cercare di acquistare più azioni nell'ottica di aumentare la sua capacità di esercitare pressioni sul consiglio di amministrazione.

Cevian, uno dei più grandi fondi attivisti d'Europa, in genere effettua da uno a tre investimenti all'anno compresi tra 500 milioni di euro e 1,5 miliardi di euro e detiene le sue partecipazioni per più di quattro anni, secondo un'analisi del Times di Londra. Gli investimenti attuali includono quote in Nordea, ABB, Rexel, Ericsson, Aviva, Pearson e Vesuvius.

Inoltre, secondo quanto riporta Reuters, Vodafone sta collaborando con Intel e altri fornitori per progettare la propria architettura di chip per la nascente tecnologia di rete OpenRAN. Si tratta di una soluzione che consente di disaccoppiare le componenti (hardware e software) della rete di accesso, secondo una logica di diversificazione dei fornitori e nell'ottica di favorire un più ampio ecosistema industriale. Le operazioni di Vodafone in questo campo avranno sede presso il centro di innovazione digitale e ricerca di Malaga. Circa cinquanta persone dedicate all'OpenRAN si uniranno a 650 ingegneri software, architetti e tecnici nella città spagnola, dove l'azienda britannica sta investendo 225 milioni di euro in cinque anni.

Ottima la performance di Vodafone, che si attesta a 130,8 con un aumento del 2,48%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 132,6 e successiva a 135,5. Supporto a 129,7.