(Teleborsa) -ha siglato un importantissimodel settore telecomunicazioni, che in qualche modo valorizza la cosiddettae delinea un percorso diappartenenti a tutte le funzioni aziendali.L'accordo, frutto di un percorso dicon il sindacato, è finalizzato ad incentivare ildell'azienda, della sua competitività sul mercato e della sua sostenibilità futura. L'intesa è frutto della reciproca volontà di trovare soluzioni che rappresentino ile che conducano ad une focalizzato per continuare ad investire sugli asset di differenziazione.Il modello di confronto individua una serie di, volti ae, al contempo,e adeguare l'organizzazione al nuovo contesto: ricorso aldipendenti; percorsi didipendenti finalizzati a riportare in azienda attività oggi svolte esternamente; piano dicon competenze chiave per la crescita futura;dipendenti.L'azienda ed i sindacati hanno anche concordato un percorso di costantedell'implementazione dell'accordo, a livello nazionale e territoriale, con l'obiettivo di assicurare una coerente gestione del piano di riqualificazione e degli strumenti previsti.