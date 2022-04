Vodafone, fibra e PlayStation 5 in un'unica offerta

(Teleborsa) - Da oggi è possibile aderire a un'offerta di rete fissa V-Max di Vodafone e insieme acquistare PlayStation 5 (PS5), rateizzandone l'intero importo. L'iniziativa rientra nel programma "Vodafone EasyTech" che porta in tutti i Vodafone store una selezione della tecnologia sul mercato e la possibilità di acquistarla con soluzioni convenienti.

L'iniziativa, rivolta anche a coloro che hanno già un'offerta di rete fissa Vodafone attiva e che sottoscrivono o che hanno già sottoscritto l'offerta V-Max, – si legge in una nota di Vodafone – include la console PlayStation 5, due controller wireless DualSense e il videogame Gran Turismo 7.

L'iniziativa è promossa da una nuova campagna TV Vodafone che rimette in scena l'iconico tram milanese a bordo del quale il testimonial Alessandro Cattelan è seduto in mezzo a due gemelli che si comportano come se stessero giocando ad un videogame e coinvolgono Cattelan in un "finto" racing game e tra curve, frenate e accelerate.

La nuova proposta verrà inoltre presentata in occasione di un evento fisico che coinvolgerà tre dei più famosi gamer influencer italiani: Kurolily, Pow3r e Sabaku no Maiku. Il 9 aprile nel Vodafone Store di Corso Vercelli a Milano – che per l'occasione si trasformerà nel Vodafone GT7 Garage, uno dei componenti del videogioco – i gamer si cimenteranno in una gara sulle piste di Gran Turismo 7, sfidando anche tutti i clienti e gli appassionati del videogame che saranno presenti all'evento.