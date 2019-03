Vodafone emette 4 miliardi bond convertibili per acquisizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Rialzo per Vodafone, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,62%.Il Gruppo tlc ha annunciato l'intenzione di emettere 4 miliardi di euro di bond convertibili, in due tranche con scadenza non prima di marzo 2021 e marzo 2022. Tali bond sono destinati in parte al finanziamento delle acquisizioni degli asset di Liberty Global in Germania, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania. Per attenuare la diluizione del capitale, è previsto anche un piano di buy back di azioni.Lo scenario su base settimanale del gruppo britannico telefonico rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Vodafone, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 132 centesimi di sterlina (GBX). Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 136,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 129,2.