Vodafone e Sky TG24 insieme per il primo servizio in 5G

(Teleborsa) -. E' il frutto di unacon Altran in collaborazione con D1 Group nell'ambito della sperimentazione 5G di Vodafone a Milano e area metropolitana.Un, in occasione della, domani 7 dicembre 2018, utilizzerà la rete 5G di Vodafone per il collegamento live dal teatro meneghino. Unadi Sky TG24 collegata alla rete 5G di Vodafone consentirà di mandare in onda live all'interno dell'edizione delle 17:00, le immagini delle personalità istituzionali e delle celebrità presenti nel foyer della Scala di Milano, che quest'anno inaugura la stagione lirica con l'Attila di Giuseppe Verdi.Protagonisti di questo primato sono Vodafone e Sky Italia che, grazie alla rete 5G realizzata da Vodafone per Milano, hanno messo a punto un sistema di, ad altissima qualità e in totale mobilità, dall'operatore alla regia.e per farlo sta lavorando cone istituzionali per mettere in camponegli ambiti sanità e benessere, sicurezza e sorveglianza, smart energy e smart city, mobilità e trasporti, manifattura e industria 4.0, education e entertainment, digital divide.nell'esperienza televisiva dei propri abbonati.