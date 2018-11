Vodafone e PoliMi lanciano il 5G applicato allo sport

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Vodafone lancia il progetto, evento che ha coinvolto il Politecnico di Milano (PoliMi) e L.I.F.E, in una maratona di due giorni per far capire leanche nel campo dello sport.Infatti il progettoconsiste in smart wearable (dispositivi indossabili) connessi alla rete 5G, che rilevano i parametri fisiologici e i movimenti di un atleta per guidarlo durante la performance sportiva. Sviluppi futuri prevedono la possibilità da parte di un allenatore di seguire più atleti contemporaneamente grazie alla condivisione dei dati in tempo reale, così come potranno essere forniti consigli vocali direttamente all'atleta.Proprio sugliche consente di supportare la trasmissione continua dei numerosi dati fisiologici, si sono sfidati 40 studenti, divisi in 8 gruppi, della laurea magistrale di Ingegneria Biomedica e Informatica del. L'obiettivo è quello di creare nuovi algoritmi che, applicati ai(startup che produce indumenti dotati di sensori per analisi dati) e connessi in 5G, possano sviluppare nuovi casi d'uso.che consente ai tennisti di migliorare le proprie performance durante l'allenamento grazie alla ricezione, tramite smartwatch, di feedback visivi e vocali in tempo reale.