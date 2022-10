Vodafone e Altice creano JV per fibra FTTH in Germania

(Teleborsa) - Vodafone Group, colosso britannico delle telecomunicazioni, e Altice, società olandese attiva nello stesso ambito, hanno annunciato la creazione di una(FibreCo) inper distribuire fibre-to-the-home (FTTH) a un massimo di 7 milioni di case in un periodo di 6 anni. Vodafone gestisce già una rete a banda larga di nuova generazione in Germania, che attualmente offre connessioni fino a 1 Gbps a oltre 24 milioni di case. Questa partnership con Altice è "complementare ai chiari piani di aggiornamento di Vodafone per la sua rete di cavi in ??fibra ibrida esistente", si legge in una nota.FibreCo, che saràda Vodafone Germania e al 50% da Altice,FTTH per un massimo di 7 milioni di abitazioni. Circa l'80% del roll-out sarà incentrato sulle grandi associazioni edilizie nell'esistente rete di cavi in ??fibra ibrida di Vodafone che sono interessate agli aggiornamenti FTTH, mentre il restante 20% sarà al di fuori dell'attuale footprint di Vodafone, concentrandosi sulle case vicine. FibreCo, per sfruttare appieno il potenziale dell'infrastruttura."Questa partnership si basa sulla significativa rete di prossima generazione di Vodafone con l'esperienza industriale e le comprovate capacità di costruzione Fiber-to-the-Home di Altice, che ci consentono di portare la connettività gigabit a un numero ancora maggiore di clienti in Germania", ha commentato, amministratore delegato di Vodafone Group.Nell'ambito dell'operazione,dovrebbe ricevereda Altice, tra cui: un anticipo di 120 milioni di euro al closing; ulteriori pagamenti differiti fino a 487 milioni di euro (in totale) da versare man mano che il Roll-out procede; un earn-out fino a 595 milioni di euro (in totale) basato sulla performance di FibreCo.Nel periodo di roll-out, FibreCo intende, di cui il 70% dovrebbe essere finanziato da debito che sarà "non-recourse" per Vodafone e Altice.