Vodafone con il San Raffaele porta in sala operatoria il 5G e la realtà aumentata

(Teleborsa) - Vodafone entra in sala operatoria grazie alle potenzialità del 5G ed alla proficua collaborazione con IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. E' in corso presso l'Unità Operativa di Cardiochirurgia del san Raffaele un trial clinico dottor Paolo Denti per la riparazione della valvola mitrale per via percutanea che prevede l'impiego di un sistema di remote proctoring – supporto da remoto al medico in sala operatoria – che fa uso della rete 5G e di software per la realtà aumentata.

In ambito sanitario il termine proctoring indica il supporto fornito dalle aziende medicali ai medici in sala operatoria per l'apprendimento di nuove pratiche chirurgiche e/o la supervisione e l'assistenza durante l'impianto di nuovi dispositivi. Il sistema di remote proctoring realizzato da Artiness rende questo supporto possibile da remoto grazie a un software installato su due visori di realtà aumentata connessi e gestiti sull'architettura di edge computing (MEC) della rete 5G Vodafone. Nel corso del trial il proctor, grazie al visore, visualizza in realtà aumentata sia i segnali medicali provenienti dalla sala operatoria sia un modello 3D del cuore del paziente, mentre il chirurgo visualizza e interagisce con il modello 3D, ricevendo dal proctor indicazioni su come procedere nell'intervento in tempo reale, grazie alla velocità e alla bassa latenza fornita dall'edge computing 5G Vodafone.



Artiness è una startup innovativa fondata nel 2018 da ricercatori e professori del Dipartimento di Bioingegneria del Politecnico di Milano e vincitrice del secondo bando Vodafone "Action for 5G" dedicato a startup, PMI e imprese sociali che vogliono contribuire con le loro idee innovative allo sviluppo del 5G in Italia.

"Due anni fa, la sperimentazione: grazie alla rete 5G Vodafone realizzammo da remoto un intervento di microchirurgia laser su un modello di laringe sintetica", ricorda Sabrina Baggioni, Direttore programma 5G di Vodafone Italia, aggiungendo che oggi "il 5G e la tecnologia stanno scrivendo una nuova pagina della storia della medicina e della sanità: il futuro è sempre più a portata di mano".

"Questo progetto è un'ulteriore testimonianza della vocazione del San Raffaele non solo alla cura e alla ricerca ma anche all' innovazione e al trasferimento tecnologico con l'obiettivo di anticipare oggi ai nostri pazienti le soluzioni terapeutiche e tecnologiche di domani" spiega Paolo Denti, PI dello studio e cardiochirurgo dell'IRCCS Ospedale San Raffaele.