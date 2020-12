© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Vodafone Group ha annunciato oggi un'per le, il più grande operatore di televisione via cavo in Germania, già sotto il suo controllo dal 2013, quando realizzò una scalata ostile.Vodafone offrirà agli azionisti di KDG un corrispettivo in contanti di. Ile hanno deciso dicontro Vodafone (avevano fatto appello, perdendo in primo grado, contro la scalata ostile ritenuta inadeguata). Con queste adesioni, rappresentanti circa il 17,1% del capitale di KDG,Ilper le azioni degli azionisti che hanno già aderito è di, mentre se tutti gli azionisti di minoranza accetteranno il corrispettivo aumenterà a, tutto finanziato con risorse di cassa di Vodafone.