(Teleborsa) - Arriva oggi lo, nato dalla partnership fra, con la partecipazione di, rinomato designer, e del suo team di fuseproject. Lultimo nato della gamma "Designed and Connected by Vodafone" ha un software sviluppato da designer di fama mondiale di Vodafone e Disney e si ispira ai personaggi più popolari Disney, Pixar, Marvel e Star Wars, che prendono vita con un solo "tocco" sullo schermo.Lo smartwatch, che può rimanere in contatto con il bambino tramite chiamate, chat ed emoji, ed offre ai bambini un primo approccio con la tecnologia, del tutto sicuro e personalizzato con i suoi personaggi Disney preferiti (interscambiabili e interattivi).La sicurezza totale è garantita dalla, che consente a genitori e familiari il controllo dell'esperienza digitale del bambino, impostando ad esempio la lista dei contatti fidati, gestendo il tempo di fronte allo schermo attraverso la "Modalità Silenziosa" e controllando il luogo in cui si trova il dispositivo. Il calendario e il meteo danno maggiore indipendenza ai più piccoli mentre i genitori possono impostare anche eventi e promemoria.