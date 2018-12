Vodafone accende a Milano la prima rete 5G d'Italia: superato l'80% di copertura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ad un anno esatto dall'avvio della sperimentazione, Vodafone annuncia la copertura dell'80% della popolazione di Milano con rete 5G e 120 siti 5G già attivi." - ha dichiaratodurante la conferenza stampa di presentazione dei risultati della sperimentazione 5G di Milano, alla presenza di di Alessandro Morelli, Presidente della Commissione Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, di Fabrizio Sala, Vice Presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, e di Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano. "La sperimentazione di Milano, che ha catalizzato gli investimenti di importanti realtà nazionali e internazionali ha confermato l'- ha aggiunto Bisio -. Il 5G sarà la base essenziale per creare vera innovazione sociale nelle città:".Con un, Vodafone è capofila della sperimentazione a Milano promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e sta lavorando con 38 partner industriali e istituzionali per realizzare 41 progetti nei seguenti ambiti: sanità e benessere, sicurezza e sorveglianza, smart energy e smart city, mobilità e trasporti, manifattura e industria 4.0, education e entertainment, digital divide.Vodafone, che ha già, ha offerto ai cittadini la possibilità di vedere dal vivo alcuni dei progetti che cambieranno il modo di vivere la città: Cittadino 4.0, Ambulanza connessa, Wearable in ambito sportivo, Sicurezza urbana e dei passeggeri nelle stazioni, telecamere mobili per la video-sorveglianza, Droni per riprese aeree di sicurezza, Logistica dell'ultimo miglio, Servizi giornalistici di nuova generazione, Turista 4.0.