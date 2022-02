Vivendi valuta rialzo prezzo OPA su Lagardere

(Teleborsa) - Vivendi sta valutando di aumentare il prezzo della sua offerta pubblica di acquisto (OPA) sulle azioni Lagardère.

Lo scorso 16 dicembre 2021 il gruppo francese ha annunciato la sua intenzione di di voler depositare, a febbraio 2022, un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni Lagardère allo stesso prezzo (24,1 euro per azione) di quello pagato per le azioni acquisite da Amber Capital.

Vivendi - spiega in una nota - prevede di garantire il prezzo di 24,10 euro fino al 15 dicembre 2023 e, di aumentare il prezzo dell'OPA, per gli azionisti che sceglieranno di vendere immediatamente le loro azioni, a 25,50 euro per azione, da cui verrebbe detratto il dividendo 2021.

A condizione che Vivendi raggiunga la maggioranza di Lagardère nell'offerta, gli azionisti avranno così il diritto di vendere al gruppo media, al prezzo di 24,10 euro, fino al 15 dicembre 2023, le azioni che non avranno portato all'offerta in contanti.

La decisione finale di Vivendi sui termini della sua offerta pubblica sarà presa dal CdA e resa pubblica il 21 febbraio 2022, data in cui è previsto anche il deposito dell'OPA.

Sulla piazza di Parigi le azioni Vivendi stanno limando lo 0,22% mentre quelle di Lagardère volano di oltre cinque punti percentuali.