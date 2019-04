Vivendi, ricavi primo trimestre a 3,46 miliardi di euro

(Teleborsa) - Vivendi chiude il primo trimestre dell'anno con ricavi pari a 3,46 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 3,12 miliardi dello stesso periodo del 2018, con un rialzo del 10,7%, grazie soprattutto alla buona performance di Universal Music Group (+280 milioni di euro) e al consolidamento di Editis France dal febbraio 2019 (+89 milioni di euro).



Confermato anche il piano di cessione della controllata Universal che, secondo quanto dichiarato da Vivendi, procede come previsto, con l'individuazione in corso di uno o due partner strategici a cui cedere fino al 50% della propria quota con un valore valutato tra i 20 e i 40 miliardi.



Nel frattempo, è arrivato l'annuncio ufficiale a partire dal mese prossimo dell'ingresso di Cyrille Bolloré, al posto del padre Vincent, nel cda della holding Bolloré Group Holding, che detiene il 26% di Vivendi © RIPRODUZIONE RISERVATA