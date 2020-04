Vivendi, fatturato 1° trimestre cresce a doppia cifra con Universal Music

(Teleborsa) - La big francese dell'intrattenimento Vivendi ha chiuso il 1° trimestre 2020 con un fatturato in forte crescita (+12%) a 3,87 miliardi di euro (+4,4% a parità di perimetro e cambi).



Una crescita garantita dall'ottimo andamento di Universal Music Group, che ha riportato una crescita dei ricavi del 18% a 1,76 miliardi (+12,7% a parità di condizioni) e di Canal+ che fa segnare un aumento del 10% a 1,33 miliardi (+1% a cambi e perimetro costanti).



"La pandemia Covid-19 ha avuto un impatto limitato su i ricavi consolidati di Vivendi nel primo trimestre di 2020", ha spiegato il Gruppo in una nota, indicando che vi sono alcuni business che hanno sofferto delle misure di lckdown come Havas Group, Editis e Vivendi Village. La big francese ha ammesso che, al momento, è "impossibile determinare con certezza" l'impatto della pandemia sui numeri annuali. © RIPRODUZIONE RISERVATA