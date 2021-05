31 Maggio 2021

(Teleborsa) - Vivendi, società francese attiva nel campo dei media e delle comunicazioni, ha annunciato di aver completato oggi l'acquisizione del 100% di Prisma Media. Il 23 dicembre 2020 il Vivendi aveva firmato un contratto di opzione put con Gruner+Jahr/Bertelsmann, gruppo tedesco che controllava Prisma.

L'acquisizione di Prisma Media fa parte della strategia di sviluppo di Vivendi nel settore dei media "per ottenere un punto d'appoggio in un settore che integra fortemente le sue attività esistenti", sottolinea il gruppo che fa capo a Vincent Bolloré. Prisma Media è il gruppo editoriale di riviste numero uno in Francia, con circa 20 marchi e 1.200 dipendenti.