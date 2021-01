© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La bid media francesedel capitale di, che arriva così al 20%. La transazione è stata effettuata prendo come base un enterprise value di 30 miliardi per il 100% di UMG.La chiusura e il pagamento di questa transazione segue la decisione del consorzio di esercitare la propriasu un ulteriore 10% dal capitale di UMG, per la quale è prevista laVivendi si è detta lieta che il consorzio abbia deciso di prendere una partecipazione più ampia, ricordando che questo consentirà ad UMG di sviluppare ulteriormente le sue attività in Asia. Dal canto loro, Tencent ed il consorzio hanno confermato l'impegno a sostenere la crescita della società, attraverso un ampliamento delle opportunità degli artisti ed un arricchimento dell'esperienza musicale degli utenti.Vivendi userà le risorse generate da questa cessione per ridurre il proprio debito finanziario e per finanziare eventuali acquisizioni. La holding di Vincent Bollorè ha proprio di recente acquisito il 10% della spagnola Prisa e, stando a quanto si mormora nelle sale operative, sarebbe intenzionata a salire fino al 20%.