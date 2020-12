(Teleborsa) - Vivendi ha annunciato la vendita al consorzio guidato da Tencent di un ulteriore 10% di Universal Music Group. Lo annuncia la big francese, indicando che l'operazione è avvenuta sulla base di un enterprise value di 30 miliardi di euro per il 100% di UMG. Il closing è previsto per il primo semestre del 2021.



Vivendi ha ammesso Tencent ed i suoi co-investitori nel capitale sociale di UMG a marzo e si dice lieta che il consorzio abbia deciso di esercitare la sua opzione, che consentirà ad UMG di sviluppare ulteriormente le sue attività in Asia.



La liquidità generata da queste operazioni sarà utilizzata da Vivendi per ridurre il proprio debito e per eventuali buyback. © RIPRODUZIONE RISERVATA