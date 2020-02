Vivendi, balzano utile e dividendo nel 2019

(Teleborsa) - Vivendi annuncia un forte aumento di utili e ricavi. La big francese ha chiuso infatti l'esercizio 2019 con un utile netto adjusted in aumento di oltre il 50% a 1,7 miliardi di euro. Aumenta anche la cedola, con un dividendo proposto di 60 centesimi, in aumento del 20% rispetto al 2018.



I ricavi sono in crescita del 14,1% (che diventa +5,6% a cambi cambi costanti) a 15,898 miliardi di euro, per effetto dell'ottima performance messa a segno da Universal Music Group. L'EBITDA aumenta del 18,5% a 1,5 miliardi e l'EBIT del 16,9% a 1,38 miliardi.



Cresce l'indebitamento che a fine 2019 si è attestato a 4,1 miliardi.



