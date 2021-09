Vivendi: approvato prospetto Universal Music, in Borsa dal 21 settembre

1 Minuto di Lettura

Martedì 14 Settembre 2021, 11:00







(Teleborsa) - L'Autorità olandese per i mercati finanziari ha approvato il prospetto emesso da Universal Music Group (UMG) per la prevista ammissione alle negoziazioni e alla quotazione ufficiale delle proprie azioni ordinarie su Euronext Amsterdam.



Lo annuncia Vivendi, proprietaria di UMG, sottolineando che le prime quotazioni sono in programma a partire dal 21 settembre.



Il Consiglio di amministrazione di Vivendi si riunirà oggi per decidere sul pagamento di un acconto sul dividendo.