Vivendi acquista quota del 10,6% di Lagardere

(Teleborsa) - Vivendi rileva una quota del 10,6% del gruppo editoriale Lagardere, rafforzandosi nel settore dei contenuti, dopo aver recentemente finalizzato la vendita del 10% di Universal Music Group (UMG), il cui enterprise value è stimato in 30 miliardi.



La big guidata da Vincent Bollorè definisce l'acquisizione un "investimento finanziario di lungo termine" ed un segnale di "fiducia" nei confronti del gruppo editoriale, che vanta una leadership mondiale, ma "come molti altri sta attraversando un momento difficile". © RIPRODUZIONE RISERVATA