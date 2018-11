Vivendi acquista la casa editrice Editis per 900 milioni di euro

(Teleborsa) - Vivendi ha siglato un accordo con il Gruppo Planeta per acquisire il 100% di Editis, il secondo maggiore gruppo editoriale francese, al termine delle trattative in esclusiva avviate a fine luglio. L'enterprise value - si legge in un comunicato - è di 900 milioni di euro. Editis nel 2017 ha generato ricavi per 750 milioni e un ebit di circa 60 milioni.



Il gruppo francese archivia i primi nove mesi dell'anno con ricavi a 9,84 miliardi, in crescita del 13,6% per effetto del consolidamento di havas. Nel terzo trimestre il giro d'affari migliora del 5,6% a 3,38 miliardi grazie al traino di Universal Music che vede aumentare i ricavi del 13,5% © RIPRODUZIONE RISERVATA