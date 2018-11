Salvabanche, l'associazione delle vittime attacca il governo: «Niente di diverso dal Pd»

L'Associazione Vittime del Salvabanche attacca il governo Conte sulla questione dei rimborsi agli azionlisti. «Niente di diverso da quello che ha fatto e che ha detto il Pd», spiega l'associazione. «Hanno preso un sacco di voti promettendo che avrebbero ridato a tutti, indistintamente, l'intero ammontare del loro investimento perduto, e finalmente, dopo mesi di chiacchiere e slogan, arriva la norma di legge del governo M5S-Lega, sui rimborsi. Un rimborso parziale (solo nella misura del 30%) che verrà dato agli azionisti che 'hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitrò», spiega l'associazione.LEGGI ANCHE Manovra, scintille sul reddito di cittadinanza e la quota 100. Giorgetti frena, scontro con Di Maio L'impegno di questo nuovo esecutivo, scrive ancora l'associazione, «che tanto si proclama come governo del cambiamento sarebbe dovuto essere quello di mettere in discussione i decreti incostituzionali di risoluzione delle 4 banche e delle 2 venete emanati dal Pd alla Corte Costituzionale, costringere le banche che hanno acquistato ad 1 euro a metterci i soldi per rimborsare tutti, sarebbe dovuto essere quello di punire i responsabili compreso Banca Italia e Consob, invece alla fine, al netto della propaganda si seguono le orme del Pd. Non solo: lasciare ancora gente a zero a fronte ai tanti soldi stanziati e strombazzati a favore dei media è deleterio e sconfortante al pari dell'azzeramento stesso».