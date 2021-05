14 Maggio 2021

(Teleborsa) - Google vuole che il governo federale degli Stati Uniti non ritiri l'autorizzazione a lavorare di cui godono decine di migliaia di persone i cui coniugi sono in possesso di visti H-1B, il visto per lavoratori altamente qualificati che è molto diffuso nel settore tecnologico. Il gigante tecnologico – assieme ad oltre 20 altre aziende del settore tra cui anche colossi come Amazon, Apple, Microsoft, Twitter, eBay, IBM ed Intel – ha infatti presentato delle osservazioni in qualità di amicus curiae in un tribunale di Washington D.C. incaricato di decidere sulla questione.

Il Department of Homeland Security, il dipartimento per la Sicurezza nazionale, contesta la validità di una norma che consente ai detentori dei visti H-4 di trovare lavoro mentre i loro coniugi, possessori del H-1B, attendono di ricevere la green card (il permesso di soggiorno permanente). Google e le altre aziende sostengono che invalidare questa norma "comporterebbe l'esclusione dal posto di lavoro di queste persone di talento, e la rescissione forzata di decine di migliaia di rapporti lavorativi in tutto il Paese". E hanno fatto notare che la decisione avrebbe un impatto su circa 90mila detentori di visti H-4, di cui circa il 90% sono donne.