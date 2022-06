Visibilia Editore, ricorso azionisti per presunte "gravi irregolarità" in gestione

(Teleborsa) - Alcuni azionisti di Visibilia Editore, società operante nel settore dell'editoria e quotata su Euronext Growth Milan, hanno depositato presso il Tribunale di Milano un ricorso ex art. 2409 codice civile con "il sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione, arrecando danno alla società, al corretto funzionamento del mercato azionario, nonché agli azionisti". Il procedimento è stato proposto dagli azionisti Giuseppe Zeno, Antonietta Ferrara, Ciro Russo, Alessandro Palumbo, Gioacchino Borgia, Paolo Borgia, Stefania Di Paolo, Umberto Pinto e Marco Taranto, complessivamente titolari di una partecipazione superiore al ventesimo del capitale sociale.

"Gli amministratori si attiveranno nei termini previsti dal decreto di fissazione dell'udienza per dimostrare l'infondatezza del ricorso, in quanto attinente a profili rappresentati in modo non corrispondente al vero", si legge in una nota di Visibilia Editore, gruppo che vede come prima azionista la senatrice di Fratelli d'Italia Daniela Santanchè.

Due giorni fa era arrivata la comunicazione che i revisori di BDO non avevano espresso un giudizio sul bilancio d'esercizio della società. Il bilancio al 31 dicembre 2021 evidenziava un patrimonio netto pari a 117 migliaia di euro, inclusivo di una perdita d'esercizio pari a 3.534 migliaia di euro, configurando la fattispecie prevista dall'art 2446 del codice civile.

Il Piano Industriale 2022-2024 approvato dal CdA, "risulta non aggiornato con i dati consuntivati dalla società al 31 dicembre 2021, né tiene conto dell'operazione di conferimento a favore della società controllata Visibilia Editrice S.r.l., del ramo d'azienda operativo e relativo a tutti gli assets e alle risorse dedicate a tutte le attività editoriali della società", ha scritto BDO.