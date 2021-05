24 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Il CdA di Visibilia Editore ha approvato il bilancio 2020 che si è chiuso con un valore della produzione che ammonta a 4.337.516 euro, rispetto ai 4.558.921 del 2019. L'Ebitda risulta negativo ed ammonta ad Euro 243.010 con una variazione positiva di Euro 564.355 rispetto al valore negativo di Euro 807.365 del 2019;

Il risultato operativo (EBIT) del 2020 è negativo per Euro 328.427, dopo aver contabilizzato accantonamenti per Euro 85.417 rispetto ad un EBIT del 2019 negativo per Euro 1.336.137.

Il risultato netto registra, nel 2020, una perdita per Euro 769.671, al netto del saldo negativo tra imposte correnti ed anticipate per Euro 227.855.

Nel corso del 2021 la società £continuerà a focalizzarsi nel consolidamento delle nuove iniziative imprenditoriali avviate nel 2019 con l'obiettivo di accrescere ulteriormente il fatturato, proseguendo al tempo stesso le iniziative di efficientamento dei costi".

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 28 giugno 2021.

Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato le linee guida strategiche del Piano industriale 2021-2023 che prevede un ritorno ad una marginalità positiva già nel 2021.