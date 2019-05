Visibilia Editore, assemblea approva bilancio 2018

(Teleborsa) - L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Visibilia Editore ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, che si chiude con un risultato netto negativo di Euro 512.004, al netto del saldo negativo tra imposte correnti, precedenti ed anticipate per Euro 53.915.



Il risultato caratteristico (Ebitda) è positivo ed ammonta ad Euro 131.161 rispetto ad un valore del 2017 pari ad Euro 188.419 con una variazione negativa di Euro 57.258. Il risultato operativo (Ebit) del 2018 è negativo per Euro 267.194, dopo aver contabilizzato ammortamenti per Euro 383.918 ed accantonamenti per Euro 14.437 rispetto ad un Ebit del 2017 negativo per Euro 258.876, con una variazione negativa di Euro 8.318.



I soci hanno deliberato di procedere alla copertura della perdita di esercizio pari a Euro 512.004 e la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e la determinazione del relativo compenso. Ultimo aggiornamento: 13:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA