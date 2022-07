Visibilia annuncia dettagli offerta in opzione azioni

Venerdì 22 Luglio 2022, 12:45







(Teleborsa) - Visibilia Editore annuncia l'offerta in opzione di complessive 227.156 azioni ordinarie che offrirà in opzione agli azionisti che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso nel rapporto di 1 diritto di opzione per ogni azione ordinaria Visibilia posseduta.



L'Offerta in Opzione a sue volta viene effettuata sulla base del rapporto di opzione di 1 nuova azione ogni 4,2832 diritti di opzione detenuti. I diritti di ozione non sono negoziabili sull'Euronext Growth Milan. Il prezzo di offerta è pari a 1,46 euro per ogni nuova azione.



Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione decorre dal 26 luglio 2022 al 9 settembre 2022, estremi compresi.