9 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - I ritardi delle vaccinazioni sono la causa della lenta ripresa dell'economia. Lo ribadisce il Governatore della banca d'Italia, Ignazio Visco, in una intervista a Bloomberg TV, indicando che occorre "accelerare" la campagna vaccinare a livello mondiale per ripristinare la fiducia.

Per Visco il recupero avviato a livello economico "rimane fragile" a causa delle incertezze e della "disomogeneità" della campagna di vaccinazioni nei vari Paesi. "Vediamo la luce alla fine del tunnel ma bisogna trovare la strada per accelerare l'uscita da questo tunnel", ha sottolineato il governatore.

Visco ha definito il Recovery Fund "cruciale" per il suo orientamento di medio termine ed ha ricordato che "per i mesi e gli anni futuri è importante assicurarsi di essere in grado di mantenere la ripresa stabile e sostenibile attraverso investimenti in infrastrutture e riforme".

Anche il numero uno di palazzo Koch ha ribadito, come già fatto dalla Presidente della BCE Christine Lagarde, che le misure straordinarie messe in campo per contrastare gli effetti della pandemia "devono essere mantenute per tutto il tempo necessario" e che i rischi legati ad un ritiro prematuro degli aiuti sono maggiori di quelli collegati ad un ritardo dell'exit strategy.

Visco ha poi aggiunto che occorre "evitare fallimenti a catena", pur ammettendo che c'è un numero limitato di insolvenze ed anche di "zombification", ovvero di aumento di aziende zombie.