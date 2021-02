© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laed i "sulla sua evoluzione rimangono", continuando a pesare sulle decisioni di investimento, con ripercussioni sul tessuto produttivo, sul lavoro e sui redditi. E' però possibileper l'economia, "coltivando una" . Lo ha affermato il Governatore della Banca d'Italia, nel suo discorso alla 27esima edizione del Congresso Assiom Forex."Le nostre proiezioni prefigurano una ripresa dell'attività produttiva dalla primavera" in concomitanza con l'attenuazione dell'epidemia, - ha sottolineato il Governatore - ma l'accresciuta incertezza ha determinato una nuova pressione sul PIL, sull'occupazione e sui redditi, accrescendo le disuguaglianze.Lemesse in atto per sostenere famiglie ed imprese hanno consentito di limitare l'impatto della crisi eper favorire la- ha affermato Visco - ma occorre "pensare ad unae" ed a e renderle "via via più selettive". Sono necessari - ha aggiunto -per sostenere il rafforzamento patrimoniale delle imprese "con strumenti di facile applicazione".ha riconosciuto il numero uno di Bankitalia, aggiungendo che "il contributo della politica bilancio è stato fondamentale per contenere l'impatto della pandemia", ma "non è possibile continuare" poiché il"Il Paese deve oraper riprendere la via dello sviluppo, sfruttandodalla risposta venuta de affrontando iche lo frenano", ha ribadito Visco, sollecitando che gli investimenti siano diretti ad assicurare la, oltre che l'efficienza della pubblica amministrazione e l'i, con l'obiettivo di "colmare i ritardi" con il resto dell'UE.Il Governatore ha parlato anche della recente, ricordando che la politica accomodante della BCE si è rivelata cruciale per sostenere il sistema economico ed auspicando che "se si riuscirà a tornare, come è nelle nostre possibilità, su uno stabile sentiero di crescita, l'incidenza del debito sul PIL potrebbe scendere rapidamente dal picco raggiunto a causa della crisi".Un cenno anche alla prossimache - afferma - "devono essere unoe non un mezzo per occultare crisi chiare ed irreversibili", mentre "ledovranno, agendo tempestivamente".L'attuazione del P, pur essendo "essenziale per la modernizzazione della struttura produttiva" - ha affermato Visco - potrebbe "non essere sufficiente a garantire un innalzamento duraturo del ritmo di crescita se non sarà accompagnata dache frenano lo sviluppo e l'investimento privato". Si tratta - ha aggiunto - di "affrontare in maniera concreta problemi di cui da anni si dibatte".