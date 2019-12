© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -al contrario di quanto sarebbe inveceÈ il quadro delineato dal, nel suo intervento al convegno della rivista Economia Italiana sul "", presso il Centro Carlo Azeglio Ciampi per l'educazione monetaria e finanziaria."Negli ultimi 20 anni numerosi studi, inclusi quelli prodotti in Banca d'Italia hanno messo in luce i", ha evidenziato Visco che ha ricordato come "il raggiungimento dellaIn Italia infatti il tasso di, il piùIl dato ha "", ha aggiunto il Governatore di Bankitalia tanto che "se la partecipazione femminile raggiungesse i livelli di quella maschile in ogni paese, ne conseguirebbe una notevole espansione del prodotto globale".Per l'Italia questo è particolarmente cruciale visto che, sottolinea Visco, ", che ne risulta essere un motore fondamentale".Le donne sono importanti non solo ", poiché vi sono, ma è importante anche in. Le donne, infatti, hanno, quali quelle riguardanti le relazioni interpersonali e la comunicazione, che nel mondo del lavoro di oggi sono considerate cruciali. Non avvantaggiarsene - ha dichiarato Visco - rappresenta per la nostra economia una grave inefficienza"., evidenzia il numero uno di Bankitalia, "tende ancora a riflettere e adella ripartizione delle responsabilità familiari. Il sostegno alle famiglie, soprattutto nell'alleviare il peso dei carichi di cura attraverso l'offerta di servizi, resta poco generoso, nonostante i miglioramenti apportati negli ultimi anni"."In Italia - ha evidenziato ancora Visco - le. Secondo l'indagine dell'Eurobarometro su Gender Equality condotta nel 2017, nel nostro paese ile i figli; in Svezia questa quota è pari ad appena l'11%"."Non sorprende, quindi, che, rispetto alle donne degli altri paesi europei, lenelle attività di cura piuttosto che nell'occupazione sul mercato del lavoro vale esattamente il contrario per gli uomini italiani, che - conclude Visco - risultano più assenti da casa e più presenti sul posto di lavoro".