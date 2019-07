(Teleborsa) - La criptovaluta di Facebook continua a dominare la discussione sul futuro dei pagamenti come li abbiamo conosciuti fin'ora. Durante la presentazione di Valori di carta, la nuova società italiana accreditata dalla BCE per la produzione di carta per banconote, Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia ha dichiarato che di Libra si parlerà anche durante il G7 in Francia.



A margine dell'assemblea per il centenario di ABI il Governatore aveva già espresso la sua preoccupazione riguardo alla nuova moneta di Facebook e ai rischi per la sicurezza delle risorse dei risparmiatori, appellandosi all'attenzione dei regolatori.



Visco ha concluso dicendo che l'ipotesi di un abbandono della carta moneta non avverrà né in tempi rapidi né in modo inaspettato e che l'accredito della nuova società non è un'operazione di retroguardia.







