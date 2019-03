© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Con questa affermazione il Governatore della banca d'Italia Ignazio Visco ha risposto alle ricorrenti affermazioni che la vedrebbero "controllata" da banche private.Intervenendo aldi Spencer Stuart, il Governatore ha parlato anche deglidell'Istituto di Via Nazionale, confermand, sottolineando che si tratta di "una piccola componete" che appartiene alla Banca d'Italia e chePoi, Visco ha affrontato il capitolo delle, affermando che lesul risparmio in Italia sono state "largamente inferiori rispetto a altri Paesi, come Germania, Olanda e Regno Unito" grazie agli interventi pubblici ed anche alla "capacità di risposta delle singole banche".Visco ha messo il punto sullae contemporaneamente sulla "capacità di reggere alle crisi" del sistema bancario italiano.Visco ha parlato anche deil''italia, citando ile la, affermando che "il ritardo ha causato un abbassamento della capacità di crescita totale della produttività e non c'e' stato lo sforzo innovativo per cogliere il progresso".Ed entrando in merito al tema della, Visco ha affermato che l'Italia deve. "Bisogna portare avanti delle policies sia a livello di banca centrale, sia a livello di governo", ha affermaot avvertendo "se un governo dura 11 mesi c'è un problema".