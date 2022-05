Banca d'Italia, Visco: aumenti salariali una tantum, sì a un Recovery permanente

Aumenti salariali in risposta all'inflazione. ma solo una tantum. E un meccanismo di Recovery europeo permanente in grado di rispondere alle varie crisi che si susseguono. Le considerazioni finali 2022 del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco risentono pesantemente del nuovo scenario bellico, che si è aggiunto alle preesistenti tensioni sui prezzi. In questa situazione l'indicazione è di evitare misure di adeguamento automatico delle retribuzioni e puntare piuttosto su interventi mirati dei governi europei. Per quello italiano però i margini di manovra sono ridotti a causa dell'alto debito pubblico, per cui il ricorso a nuovo deficit va limitato alle situazioni di emergenza.

In tema di retribuzioni, la preoccupazione è di evitare una rincorsa tra prezzi e salari definita dal governatore «vana», che innescherebbe una spirale di inflazione più grave e persistente: insomma (anche se Visco non la nomina) qualcosa che somigli alla scala mobile attuata nel nostro Paese negli anni 70-80. L'aiuto pubblico deve andare invece alle famiglie più bisognose e alle imprese più in difficoltà.

Ampio spazio nelle Considerazioni finali è destinato ai temi europei e al Pnrr. Quest'ultimo non deve essere solo una occasione di fruizione dei fondi (con un effetto benefico in particolare per il Mezzogiorno) ma soprattutto di innovazione e modernizzazione del Paese attraverso le riforme. A livello continentale il modello del Next Generation Eu potrebbe essere trasformato in uno strumento definito in anticipo e pronto a entrare in funzione in caso di emergenze senza bisogno di altri passaggi. Sarebbe una soluzione che non richiede di modificare i Trattati europei: l'accesso a questi fondi potrebbe essere condizionato al rispetto di regole di bilancio rese però più semplici e realistiche. C'è spazio, secondo il numero uno di Via Nazionale, anche per un sistema di gestione comune dei debiti nazionali pregressi.

Quanto alla politica monetaria, la Banca d'Italia conferma che in estate dovrebbe essere avviato il primo rialzo dei tassi: ma la "normalizzazione" dovrà andare di pari passo con la disponibilità a ricalibrare le mosse in caso di ulteriore deterioramento della situazione complessiva. In questo quadro va evitata un'eccessiva «frammentazione», ovvero un amplamento degli spread tra i rendimenti dei titoli pubblici dei vari Paesi.

Visco si sofferma poi sulla globalizzazione, messa in crisi prima dalla crisi sanitaria e ora da quella bellica e umanitaria. Il suggerimento è di rivederne i meccanismi, ma senza abbandonare un processo che ha portato vebefici soprattutto ai Paesi meno sviluppati, riducendo la povertà, pur contribuendo in alcuni casi ad ampliare le diseguaglianze nelle società più avanzate. In questa chiave è la citazione finale di Luigi Einaudi: «La cooperazione internazionale ha sempre giovato più ai poveri che ai ricchi, ma così sarà solo se noi fermamente lo vorremo».

La situazione delle banche è complessivamente positiva, con il miglioramento degli indicatori su qualità del capitale e prestiti. Ma c'è qualche preoccupazione per gli istituti medio piccoli, caratterizzati da un modello più tradizionale: a loro spno raccomandate prudenze e strategie di minimizzazione del rischio, che comprendono possibili aggregazioni.