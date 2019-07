Visa, gli utili battono il consensus ma il titolo non si scalda

(Teleborsa) - Visa supera le aspettative sugli utili e aumenta le prospettive di questi per l'intero anno.



Il Gruppo delle carte di credito ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 3,1 miliardi dollari, ovvero di 1,37 dollari per azione, in aumento rispetto ai 2,8 miliardi (1 dollaro per azione) raggiunti un anno prima. L'utile rettificato per azione è salito a 1,37 dollari dai precedenti 1,20 dollari. Le stime degli analisti erano per un EPS di 1,33 dollari.



I ricavi sono cresciuti a 5,8 miliardi contro i 5,2 miliardi registrati nello stesso periodo dell'anno precedente e superando le previsioni del mercato (5,7 miliardi).



Al momento la società quotata a Wall Street naviga sulla parità (+0,14%) allineandosi alla debolezza del mercato.