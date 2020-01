Virus Cina contagia i listini europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -confermando l'intonazione ribassista dell'avvio proseguita nel corso della mattinata. A pesare sul sentiment degli investitori contribuisce il clima di avversione al rischio legato al diffondersi del virus in Cina che sta spaventando i mercati mondiali preoccupati per un rallentamento economico nel mercato asiatico. Non aiuta, poi, il taglio delle stime sulla crescita mondiale da parte delSul mercato Forex, stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,111. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.555,6 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 57,74 dollari per barile.Aumenta di poco lo spread, che si porta a +163 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,38%.resta vicino alla parità Francoforte (-0,19%) che recupera parzialmente le perdite della mattinata grazie al dato sull'indice Zew salito sopra le aspettative. Soffre Londra che evidenzia una perdita dello 0,96%. Preda dei venditori Parigi con un decremento dello 0,74%., in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dell'1,06%.In luce sul listino milanese il comparto chimico, con un +0,53% sul precedente.Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti beni per la casa (-2,41%), beni industriali (-1,70%) e viaggi e intrattenimento (-1,64%).tra i titoli italiani più capitalizzati, Banco BPM avanza dell'1,04%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferragamo, che prosegue le contrattazioni a -2,84% insieme alla debolezza del comparto lusso. Segue Moncler in calo del 2,59%.In apnea Terna, che arretra del 2,17%.Al Top tra le azioni italiane a, Banca MPS (+6,59%), Brembo (+2,11%), Credem (+0,98%) e SOL (+0,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Brunello Cucinelli, che ottiene -3,89%.Tonfo di De' Longhi, che mostra una caduta del 3,67%.Lettera su Autogrill, che registra un importante calo del 2,70%.Vendite su Salini Impregilo, che registra un ribasso dell'1,69%.