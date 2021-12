Virtual Assistant, un mercato in rapida espansione

(Teleborsa) - La figura dell'Assistente Virtuale, noto anche come Virtual Assistant o assistente personale da remoto, sembra essere una fra le più richieste in Italia, pur essendo ancora poco conosciuta nel nostro Paese.

I compiti dell'Assistente Virtuale vanno oltre quelli di una semplice segretaria che lavora da remoto. E' un professionista in grado di guidare il cliente a soluzioni mirate per la crescita del suo business. Una figura versatile che può svolgere diverse mansioni, grazie alle tecnologie digitali, come la gestione di un team o di un ufficio da remoto.

Un Assistente Virtuale può occuparsi, per conto dei propri clienti, di amministrazione, segreteria, scrittura per il Web e gestione dei social media.

Viviamo ormai in una era digitale, abituati a muoverci tra vita reale e mondo virtuale. L'interazione tra assistenti umani e intelligenza artificiale non è più così distante e mai come nell'ultimo periodo abbiamo potuto provare l'importanza della tecnologia, il fatto di poter essere connessi ed ovunque.

Tutto questo è possibile grazie all'applicazione dell'intelligenza artificiale agli stessi "virtual humans". Il virtual assistant è una tecnologia che, stando ai dati di mercato raccolti, risulta oggi essere un asset in grande crescita.

Le prime conferme a tal proposito giungono da Grand View Research, secondo cui il mercato dei "virtual assistant" sta registrando un vero e proprio boom economico a livello globale. Secondo la stima di Grand View Research il mercato globale degli assistenti virtuali intelligenti utilizzati da milioni di persone ogni giorno avrà un valore pari a 52 miliardi di dollari entro il 2028 con un CAGR del 28,5% nei prossimi 7 anni.

Per il portale americano ZDNet entro la fine del 2021 aziende e consumatori spenderanno fino a 3,5 miliardi di dollari per i Virtual Personal Assistant (VPA).

Il ruolo degli assistenti digitali e il mercato del lavoro

Alcuni assistenti digitali sono stati progettati per supportare i dipendenti a svolgere il loro lavoro in modo più efficiente e quindi ad aumentare la loro produttività. Secondo Gartner, il 25% dei lavoratori digitali utilizzerà quotidianamente gli assistenti dei dipendenti virtuali entro la fine di quest'anno. Nei prossimi anni, gli assistenti digitali saranno dotati di nuovi dati che possederebbero livelli più elevati di capacità di comprensione progettati per affrontare requisiti complessi.

Chi è e cosa fa un assistente virtuale? Teleborsa lo ha chiesto a Billy Berlusconi, founder di IgoodI, la prima Avatar Factory italiana che ha stretto una partnership con QuestIT, company made in Italy specializzata nello sviluppo di tecnologie proprietarie di intelligenza artificiale, con l'obiettivo di creare gli avatar del futuro, sempre più tecnologici e intelligenti, in grado persino di parlare.

L'assistente virtuale – spiega Billy Berlusconi - è uno strumento innovativo di relazione con il pubblico, in grado di fornire indicazioni e supporto utile in molti campi e situazioni variegate: il suo compito consiste nel rappresentare la Marca e, grazie alla sua attitudine al servizio, è in grado di portare modernità ed efficienza.

Come è nata l'idea di questa attività?

Con la certezza che i nuovi mondi digitali, i metaversi di cui oggi parlano, sono ambiti virtuali, nei quali la Marca non può mancare di avere una sua efficace presenza al servizio del cliente, e che il classico chatbot usato fino ad ora è una soluzione riduttiva rispetto alle potenzialità offerte da un avatar.

Perché dovrei scegliere un assistente virtuale piuttosto che una segretaria?

Perché l'assistente virtuale può consultare in real time banche dati di ogni argomento e dimensione e fornire, in un arco di tempo relativamente breve, la risposta migliore al cliente soddisfacendo i suoi bisogni. E non è tutto, infatti, può farlo senza fatica 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Una segretaria, invece, sarebbe in difficoltà a mantenere questi ritmi. Sono caratteristiche che lo rendono una

scelta smart e irrinunciabile per la Marca oggi.

Quanto può arrivare a costare un assistente personale?

Non c'è un costo fisso, l'importo dipende dal livello di qualità atteso dall'avatar. Non stiamo parlando comunque di grandi cifre e soprattutto, una volta creato l'Assistant, quest'ultimo dura nel tempo e ammortizza abbondantemente l'investimento.

Qual è la formula vincente dei virtual assistant?

Una buona qualità d'immagine dell'avatar, una voce naturale e coinvolgente, un approccio empatico e l'uso di un linguaggio semplice e contestuale.