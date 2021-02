© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società che sta sviluppando un treno superveloce in grado di collegare Roma a Milano in 30 minuti, ha scelto, società di investimenti che fa capo a Paolo Barletta, come unico advisor per l'Italia. L'intenzione delle due società è di realizzare uno studio di fattibilità in Italia, coinvolgendo diversi partner del settore pubblico e privato, per valutare la possibilità di sviluppare nuove tratte funzionali al suo treno superveloce a levitazione magnetica.Lo studio verterà sull'analisi e la valutazione sistematica delle caratteristiche, dei costi e degli impatti ottenibili nel Paese. Attualmente si stanno anche esplorando i percorsi ottimali per la realizzazione di questo studio. Alchimia è un veicolo finanziario italiano che opera in tutto il mondo per l'investimento in società di Venture Capital ad altissimo potenziale. Da diversi anni al fianco di Virgin Hyperloop,avveniristico."Solo pochi anni fa, Virgin Hyperloop era un progetto futuristico per molti e realizzabile per pochi - ha dichiarato- Alchimia ha riconosciuto sin da subito invece, l'enorme potenziale di questa nuova modalità di trasporto. Oggi, grazie ai risultati raggiunti con i primi test con passeggeri a bordo e le positive riflessioni da parte della Commissione Europea, siamo fiduciosi di poter avviare significativi tavoli per portare questa nuova rete di trasporto hyperloop in Italia"."Ciò che vorremmo creare è una, che possa rivoluzionare la logistica e il trasporto merci da un capo all'altro del paese, ricollegando i piccoli centri meravigliosi e autentici, recuperando il territorio e collegando le persone e i turisti in modo sostenibile, veloce e futuristico", ha aggiunto."Hyperloop può ridurre in minuti i viaggi che una volta richiedevano ore, fornendo un cambio di paradigma nel modo in cui pensiamo alla distanza e al tempo, non solo per le persone ma anche per il trasporto delle merci - ha dichiarato- Portare l'hyperloop in Italia significherebbe stimolare una nuova industria creando posti di lavoro e prosperità socio-economica per il Paese".