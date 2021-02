© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le azioni disonodel 9% nel pre-market, e apriranno in ribasso, dopo che la società ha annunciato il, previsto per questo fine settimana. "Stiamo procedendo nei nostri preparativi pre-volo e, durante quel processo, abbiamo deciso di. Stiamo lavorando per identificare la prossima opportunità di volo", ha scritto la società in un comunicato.Le azioni di Virgin Galactic erano salite del 13% ieri, dopo che la Federal Aviation Administration (FAA) aveva indicato che il test era sulla buona strada per il lancio nella giornata di sabato. Il test, con due piloti a bordo, è una replica del tentativo di dicembre, che era stato interrotto dalla compagnia a metà del lancio.Il titolo ha, passando da 23,96 dollari per azione ai 59,41 di ieri.