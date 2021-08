Virgin Atlantic verso la quotazione sulla Borsa di Londra

1 Minuto di Lettura

Lunedì 9 Agosto 2021







(Teleborsa) - Virgin Atlantic Airways, compagnia aerea britannica fondata nel 1984 da Richard Branson, avrebbe intenzione di quotarsi alla borsa di Londra in vista di una possibile ripresa dei viaggi sul lungo raggio. L'offerta pubblica iniziale (IPO) sul London Stock Exchange sarebbe guidata da Citi e Barclays, secondo quanto ha riferito Sky News.



Analoga intenzione era stata manifestata già nell'autunno dello scorso anno, all'indomani della raccolta di oltre 1,2 miliardi di sterline per fare fronte alle difficoltà causate dalla pandemia. Nel frattempo, Virgin Atlantic ha quasi dimezzato il suo organico, ora ridotto a 5.700 unità, cessando le operazioni all'aeroporto di Gatwick e tagliando i costi annuali di oltre 300 milioni di sterline. La compagnia aerea è stata tra le più colpite dalla pandemia, in gran parte a causa della sua dipendenza dai redditizi voli Regno Unito-Stati Uniti.



Virgin Atlantic è controllata dal Virgin Group di Richard Branson, che detiene una quota del 51%. Delta Air Lines possiede il restante 49%, con la società che ha annullato un accordo alla fine del 2019 che avrebbe visto Air France-KLM acquisire una partecipazione del 31% da Branson.